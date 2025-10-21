Allerta meteo arancione a Livorno | domani 22 ottobre sospesa l' attività didattica ed educativa nelle scuole

Livornotoday.it | 21 ott 2025

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYDomani, mercoledì 22 ottobre, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati di Livorno a causa dell'allerta meteo arancione per. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

