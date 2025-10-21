Allerta meteo a Napoli e in Campania temporali dal pomeriggio di oggi e fino a mezzanotte
Allerta meteo gialla in Campania a partire dalle ore 13 di oggi, martedì 21 ottobre, e per tutta la giornata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Maltempo, allerta meteo gialla nel Lazio per temporali Vai su Facebook
Allerta Meteo: maltempo, freddo e neve! L'autunno entra nel vivo: i dettagli per i prossimi giorni - X Vai su X
Regione Campania, annunciata l'allerta meteo dalle 13 di oggi: i dettagli - L'annuncio arriva dai profili social della Regione Campania che spiega come le zone interessate siano tutta la Campania ad esclusione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro ... Secondo tuttonapoli.net
Maltempo in Campania, da oggi è allerta per temporali - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle 13 di oggi. Si legge su ansa.it
Prorogata l’allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali fino al pomeriggio di giovedì 16 ottobre - La Protezione Civile della Campania ha prorogato l'allerta meteo gialla, già in vigore, fino a giovedì 16 ottobre, estendendola a tutta la fascia costiera ... fanpage.it scrive