Allerta gialla nel Sannio nella giornata di martedì 21 ottobre
Dal pomeriggio di oggi si prevedono temporali e rischio idrogeologico Allerta meteo di colore giallo nel Sannio dalle ore 13 di oggi, martedì 22 ottobre. Questo è l’ultimo bollettino della Protezione Civile della Regione Campania. Secondo le previsioni, sono possibili . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Allerta gialla della protezione civilie per la giornata di 21 ottobre REGIONE LAZIO Vai su Facebook
Allerta gialla dal mattino di domani #21ottobre e per le successive 12-18 ore. ? Si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Il bollettino https://tiny - X Vai su X
Meteo, scatta allerta arancione e gialla il 16 ottobre 2025 in Italia. Ecco dove - Prosegue lo stato di allerta meteo in diverse regioni d'Italia alle prese con una violenta ondata di maltempo. meteo.it scrive
Meteo, allerta arancione e gialla il 17 ottobre 2025 in Italia: le regioni a rischio - Prosegue l'ondata di maltempo in Italia con una duplice allerta meteo arancione e gialla per il 17 ottobre 2025. Scrive meteo.it
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 21 ottobre: le regioni a rischio - Una nuova perturbazione di origine atlantica ha investito l’Italia con un carico di pioggia e temporali da nord a sud ... Da fanpage.it