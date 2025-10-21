Allerta gialla nel Sannio nella giornata di martedì 21 ottobre

Fremondoweb.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal pomeriggio di oggi si prevedono temporali e rischio idrogeologico Allerta meteo di colore giallo nel Sannio dalle ore 13 di oggi, martedì 22 ottobre. Questo è l’ultimo bollettino della Protezione Civile della Regione Campania. Secondo le previsioni, sono possibili . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

allerta gialla nel sannio nella giornata di marted236 21 ottobre

© Fremondoweb.com - Allerta gialla nel Sannio nella giornata di martedì 21 ottobre

News recenti che potrebbero piacerti

allerta gialla sannio giornataMeteo, scatta allerta arancione e gialla il 16 ottobre 2025 in Italia. Ecco dove - Prosegue lo stato di allerta meteo in diverse regioni d'Italia alle prese con una violenta ondata di maltempo. meteo.it scrive

allerta gialla sannio giornataMeteo, allerta arancione e gialla il 17 ottobre 2025 in Italia: le regioni a rischio - Prosegue l'ondata di maltempo in Italia con una duplice allerta meteo arancione e gialla per il 17 ottobre 2025. Scrive meteo.it

allerta gialla sannio giornataMaltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 21 ottobre: le regioni a rischio - Una nuova perturbazione di origine atlantica ha investito l’Italia con un carico di pioggia e temporali da nord a sud ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Allerta Gialla Sannio Giornata