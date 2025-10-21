Allenamento Real Madrid tutti gli aggiornamenti alla vigilia della sfida della Juve | dal report agli infortunati dei Blancos
Allenamento Real Madrid, tutti gli aggiornamenti alla vigilia della sfida: i dettagli sulle condizioni dei Blancos. L’emergenza in difesa è totale. Il Real Madrid ha diramato il report ufficiale dell’ultimo allenamento prima della sfida di Champions League contro la Juventus, e per il tecnico Xabi Alonso le notizie sono pessime: i tre difensori centrali titolari non hanno lavorato con il gruppo e salteranno la partita. La squadra ha completato la rifinitura alla Ciudad Real Madrid di Valdebebas. Dopo una sessione video e un’attivazione in palestra, i giocatori si sono concentrati sul lavoro tattico, esercizi sui calci piazzati e partitelle in spazi ristretti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Zhegrova e Miretti, come sta la Juve verso il Real Madrid: le ultime dall'allenamento - facebook.com Vai su Facebook
Real Madrid-Juventus, l'allenamento LIVE: tutti gli aggiornamenti - Le immagini dell'allenamento della vigilia di Champions League della Juventus. Da ilbianconero.com
Allenamento Juve pre Real Madrid LIVE: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO - Allenamento Juve pre Real Madrid: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del terzo match di Champions League 2025/26 – FOTO e VIDEO (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. Scrive juventusnews24.com
Real Madrid Juve, emergenza totale in difesa per i Blancos: gli ultimi aggiornamenti dall’allenamento degli spagnoli. Novità anche su Mbappé - Real Madrid Juve, emergenza totale in difesa per i Blancos: tutti gli aggiornamenti dalla seduta odierna Torna la Champions League e torna una delle sfide più storiche della competizione: Real Madrid- Si legge su juventusnews24.com