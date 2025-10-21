Allenamento Real Madrid, tutti gli aggiornamenti alla vigilia della sfida: i dettagli sulle condizioni dei Blancos. L’emergenza in difesa è totale. Il Real Madrid ha diramato il report ufficiale dell’ultimo allenamento prima della sfida di Champions League contro la Juventus, e per il tecnico Xabi Alonso le notizie sono pessime: i tre difensori centrali titolari non hanno lavorato con il gruppo e salteranno la partita. La squadra ha completato la rifinitura alla Ciudad Real Madrid di Valdebebas. Dopo una sessione video e un’attivazione in palestra, i giocatori si sono concentrati sul lavoro tattico, esercizi sui calci piazzati e partitelle in spazi ristretti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allenamento Real Madrid, tutti gli aggiornamenti alla vigilia della sfida della Juve: dal report agli infortunati dei Blancos