Allenamento Juve quali sono i giovani che si sono allenati con Tudor alla vigilia della sfida contro il Real Madrid? Ecco i nomi – VIDEO

Allenamento Juve, il VIDEO con i giovani bianconeri che si sono allenati alla Continassa: tutti i dettagli. (Marco Baridon, inviato alla Continassa) –Una Juventus in emergenza si affida alla sua linea verde per tentare l’impresa. Questa mattina, durante l’allenamento di rifinitura alla Continassa prima della partenza per Madrid, Igor Tudor ha dovuto fare i conti con un’infermeria sempre più piena, che lo ha costretto ad aggregare ben quattro giovani dal settore giovanile per completare la rosa in vista della supersfida di Champions League contro il Real Madrid. Con Bremer (operato), Cabal, Milik e Pinsoglio ufficialmente out e rimasti a Torino, il tecnico croato ha dovuto pescare a piene mani dalla Next Gen e dalla Primavera per avere alternative, soprattutto in difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve, quali sono i giovani che si sono allenati con Tudor alla vigilia della sfida contro il Real Madrid? Ecco i nomi – VIDEO

