Allenamento Juve pre Real Madrid LIVE | Zhegrova Miretti e Pedro Felipe in gruppo tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO
di Marco Baridon Allenamento Juve pre Real Madrid: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del terzo match di Champions League 202526 – FOTO e VIDEO. (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Real Madrid domani nel terzo match di Champions League. Dopo il 4-4 all’esordio col Borussia Dortmund e il 2-2 contro il Villarreal, i bianconeri vogliono centrare il primo successo europeo nell’ostica trasferta del Bernabeu. Questa mattina, la squadra scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle 12.15. segue LIVE la seduta con immagini e video. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Zhegrova e Miretti, come sta la Juve verso il Real Madrid: le ultime dall'allenamento Vai su Facebook
#Zhegrova e #Miretti, come sta la #Juve verso il #RealMadrid: le ultime dall'allenamento - X Vai su X
Real Madrid-Juventus, l'allenamento LIVE: tutti gli aggiornamenti - Le immagini dell'allenamento della vigilia di Champions League della Juventus. Scrive ilbianconero.com
Allenamento Juve pre Real Madrid LIVE: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO - Allenamento Juve pre Real Madrid: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del terzo match di Champions League 2025/26 – FOTO e VIDEO (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. Secondo juventusnews24.com
Vigilia di Champions League, l'allenamento del Real Madrid verso la Juventus: le ultime su Huijsen - 0 nel finale grazie al goal di Kylian Mbappé, regolarmente recuperato dopo il problema alla caviglia. ilbianconero.com scrive