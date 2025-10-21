Allenamento Juve pre Real Madrid LIVE | tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO

di Marco Baridon Allenamento Juve pre Real Madrid: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del terzo match di Champions League 202526 – FOTO e VIDEO. (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Real Madrid domani nel terzo match di Champions League. Dopo il 4-4 all’esordio col Borussia Dortmund e il 2-2 contro il Villarreal, i bianconeri vogliono centrare il primo successo europeo nell’ostica trasferta del Bernabeu. Questa mattina, la squadra scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle 12.15. segue LIVE la seduta con immagini e video. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

