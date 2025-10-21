Allenamento Juve pre Real Madrid LIVE | tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO
di Marco Baridon Allenamento Juve pre Real Madrid: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del terzo match di Champions League 202526 – FOTO e VIDEO. (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Real Madrid domani nel terzo match di Champions League. Dopo il 4-4 all’esordio col Borussia Dortmund e il 2-2 contro il Villarreal, i bianconeri vogliono centrare il primo successo europeo nell’ostica trasferta del Bernabeu. Questa mattina, la squadra scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle 12.15. segue LIVE la seduta con immagini e video. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
#Zhegrova e #Miretti, come sta la #Juve verso il #RealMadrid: le ultime dall'allenamento - X Vai su X
Riecco i Nazionali alla ContinassI nazionali sono tornati! ? La #Juve è di nuovo al lavoro alla Continassa: ecco il video dell'allenamento verso il #Como - facebook.com Vai su Facebook
Allenamento Juve alla vigilia del Real Madrid: appuntamento fissato al JTC. È l’ultima seduta prima della partenza - È l’ultima seduta prima della partenza per la Spagna Non c’è tempo per leccarsi le ferite in casa bianconera. Si legge su juventusnews24.com
Juventus, il programma della vigilia dei bianconeri in vista della gara contro il Real - I bianconeri, martedì mattina, saranno in campo alle 12:15 alla Continassa per la seduta di ... tuttojuve.com scrive
Zhegrova e Miretti, come sta la Juve verso il Real Madrid: le ultime dall'allenamento - Dopo l'umiliante ko di Como i bianconeri tornano al lavoro: le condizioni in vista del big match di Champions League ... Segnala msn.com