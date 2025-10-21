Allenamento Juve pre Real Madrid LIVE | Burgess a bordocampo Pedro Felipe in gruppo tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO
di Marco Baridon Allenamento Juve pre Real Madrid: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del terzo match di Champions League 202526 – FOTO e VIDEO. (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Real Madrid domani nel terzo match di Champions League. Dopo il 4-4 all’esordio col Borussia Dortmund e il 2-2 contro il Villarreal, i bianconeri vogliono centrare il primo successo europeo nell’ostica trasferta del Bernabeu. Questa mattina, la squadra scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle 12.15. segue LIVE la seduta con immagini e video. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Zhegrova e Miretti, come sta la Juve verso il Real Madrid: le ultime dall'allenamento Vai su Facebook
#Zhegrova e #Miretti, come sta la #Juve verso il #RealMadrid: le ultime dall'allenamento - X Vai su X
Real Madrid-Juventus, l'allenamento LIVE: tutti gli aggiornamenti - Le immagini dell'allenamento della vigilia di Champions League della Juventus. Si legge su ilbianconero.com
Allenamento Juve pre Real Madrid LIVE: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO - Allenamento Juve pre Real Madrid: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del terzo match di Champions League 2025/26 – FOTO e VIDEO (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. Segnala juventusnews24.com
Tra poco Juventus in campo per l’allenamento della vigilia di Champions - Tra poco la Juventus sarà in campo per allenarsi in vista della sfida contro il Real Madrid. Da tuttojuve.com