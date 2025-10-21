Allegria e laboratori creativi con la cagnolina Bluey
Domenica 26 ottobre è in programma una giornata piena di allegria insieme alla cucciola più amata dai bambini. Bluey aspetta tutti in galleria al centro commerciale Le Maioliche di Faenza per un dolcissimo meet & greet con tante occasioni per salutarla e scattare una foto ricordo.
Mercoledì 22 ottobre ore 21,15 Ritorna l'allegria del Lab 41, il laboratorio comico del Cab 41 presentato da Beppe Braida! Sul palco i comici del Cab 41 e un ospite d'eccezione direttamente da Colorado: Suor Nausicaa (Paolo Casiraghi)! Una serata di co
Laboratori creativi al Museo della Fraternita dei Laici - Da molti anni il Museo della Fraternita dei Laici propone un'ampia offerta didattica non solo per le scuole ma anche per