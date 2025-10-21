Allegria e laboratori creativi con la cagnolina Bluey

Ravennatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre è in programma una giornata piena di allegria insieme alla cucciola più amata dai bambini. Bluey aspetta tutti in galleria al centro commerciale Le Maioliche di Faenza per un dolcissimo meet & greet con tante occasioni per salutarla e scattare una foto ricordo. Inoltre, si. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Laboratori creativi al Museo della Fraternita dei Laici - Da molti anni il Museo della Fraternita dei Laici propone un’ampia offerta didattica non solo per le scuole ma anche per ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Allegria Laboratori Creativi Cagnolina