Allegri Milan, Cassano duro nei confronti del neo tecnico rossonero: «Quarto posto? Faticherà a raggiungerlo». Le sue dichiarazioni Le vittorie non bastano a mettere a tacere Antonio Cassano. L’ex attaccante, ospite del programma Viva el Fútbol, ha rivolto critiche durissime a Massimiliano Allegri, nonostante il Milan sia attualmente in vetta alla Serie A. Cassano ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allegri Milan, Cassano durissimo: «Padre tempo arriva, è arrivato per Mourinho e arriverà anche per lui. Quarto posto? Faticherà a raggiungerlo»