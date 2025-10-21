Allegri aveva ragione | niente alibi solo soluzioni per il suo Milan Il cambio mentalità è netto

Milan-Fiorentina, Massimiliano Allegri non ha cercato alibi e non si è lamentato alla vigilia della sfida nonostante i tanti infortuni. Ecco la nostra analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri aveva ragione: niente alibi solo soluzioni per il suo Milan. Il cambio mentalità è netto

Altri contenuti sullo stesso argomento

Con le sue idee e con i suoi principi. Allegri ha una caratteristica fondamentale che molti allenatori hanno perso. Nell’era dell’aspetto che diventa forma, lui fa quello che dice. Voleva bloccare a tutti i costi l’emorragia di gol subiti dal Milan, che aveva finito per - facebook.com Vai su Facebook

Milan, su Bartesaghi aveva ragione Allegri. Tare lavora a un colpaccio a... https://youtu.be/7ptBRsn69uE?si=x4Maa0Vukuit--pO… via @YouTube - X Vai su X

Allegri e il retroscena dopo il primo posto: cosa ha detto nello spogliatoio alla squadra - L'allenatore livornese non era solo al comando dal 26 maggio 2019 quando vinse l'ultimo scudetto con la Juventus ... Scrive msn.com

Milan, Allegri squalificato pur avendo ragione: “Sbaglio io che mi arrabbio” - Massimilano Allegri, allenatore del Milan chiamato alla sfida con l’Udinese, paga le proteste nel finale della partita con il Bologna, arrivate da un rigore ... Riporta m.tuttomercatoweb.com

Aveva ragione Allegri: lì in mezzo con Rabiot è un altro Milan. E manca il più costoso... - All'indomani della sconfitta contro la Cremonese Massimiliano Allegri si presentò a Casa Milan per ribadire che la squadra era incompleta. Si legge su m.tuttomercatoweb.com