Allegri aveva ragione | niente alibi solo soluzioni per il suo Milan Il cambio mentalità è netto

Milan-Fiorentina, Massimiliano Allegri non ha cercato alibi e non si è lamentato alla vigilia della sfida nonostante i tanti infortuni. Ecco la nostra analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri aveva ragione: niente alibi solo soluzioni per il suo Milan. Il cambio mentalità è netto

