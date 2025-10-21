Allarme rosso in casa Napoli clamoroso ko sul campo del Psv

I campioni d'Italia crollano in Olanda per 6-2, nella ripresa espulso Lucca EINDHOVEN (OLANDA) - Scatta l'allarme rosso in casa Napoli: dopo lo scivolone in campionato contro il Torino, infatti, arriva una clamorosa controprestazione anche in Champions League, nella terza giornata della fase a giron. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Allarme rosso in casa Napoli, clamoroso ko sul campo del Psv

