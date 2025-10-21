Allarme nitazeni oppioidi più potenti del fentanyl Cosa sono e perché se ne parla ora

Si chiamano nitazeni e preoccupano molto per i loro effetti. Sono oppioidi sintetici molto potenti, ancora più del fentanyl e per questo sono considerati altamente pericolosi. Un anno fa l'assunzione di questa nuova droga aveva causato la morte di un 28enne, morto a Brunico, in Alto Adige. Ora è scattato un arresto nei confronti dell'uomo che avrebbe ceduto la sostanza stupefacente al giovane e ci si interroga sulla reale diffusione dell' oppioide. La prima vittima ufficiale di nitazeni in Italia. Del nitazeni, dunque, si parla oggi, all'indomani del fermo del presunto pusher che avrebbe fornito la droga a quella che ufficialmente è la prima vittima della sostanza stupefacente.

C'è il primo morto in Italia per 'nitazeni', la droga più potente del fentanyl L'indagine, molto complessa che ha visto il coinvolgimento del Ris di Roma, è iniziata a seguito di una morte sospetta di un uomo di 30 anni avvenuta lo scorso anno a Brunico E' allarme

Allarme del Procuratore Capo Bisignano sui pericolosi oppioidi sintetici, che hanno causato la morte di una persona a Brunico un anno fa. Arrestato lo spacciatore

Allarme nitazeni, oppioidi più potenti del fentanyl. Cosa sono e perché se ne parla ora - A un anno dalla morte della prima vittima della nuova droga, arriva l'allarme degli esperti: possono essere letali anche a basse concentrazioni

Nitazeni: le nuove droghe hanno ucciso anche in Italia - Ufficializzato dalla Procura di Bolzano, dopo l'arresto dello spacciatore che ha fornito la dose, il decesso di un 30enne per l'uso di un potente oppioide nitazenico

Droga, allarme nitazeni: la prima vittima di overdose in Alto Adige. Cosa sono questi oppioidi sintetici più forti del fentanyl - In continua crescita il consumo di queste sostanze sintetiche che stanno sostituendo l'eroina, e sono 500 volte più potenti