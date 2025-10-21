Il direttore del Distretto Visconteo Samuel Dal Gesso (nella foto) risponde alle richieste arrivate da Noviglio sull’emergenza medici di base, spiegando la situazione nell’area Viscontea. "In Asst ci sono attualmente 12 Ambulatori medici temporanei: a Rozzano in via dei Glicini siamo aperti da più di un anno 40 ore alla settimana (8 ore al giorno) ed altri Amt sono operativi a Binasco (30 ore) e Zibido san Giacomo (15 ore)". Il problema della carenza dei medici riguarda tutto il Paese in modo più o meno critico (la Lombardia è la più critica) ed è principalmente legato alla perdita di attrattività di una professione da tempo soggetta a eccessivo carico burocratico e a rischi di aggressioni da parte di cittadini che accampano sempre più pretese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allarme medici di base: "Facciamo il possibile"