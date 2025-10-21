Il World Food Programme lancia l’allarme: rischio interruzione del flusso di assistenza alimentare per almeno sei operazioni critiche entro la fine di quest’anno. Le informazioni contenute nel nuovo rapporto dell’agenzia Onu – “ A lifeline at risk ” -rilevano che oltre 13 milioni dei beneficiari degli aiuti alimentari consegnati dal più grande programma umanitario del mondo potrebbero essere tagliati fuori dalle linee di sostentamento e cadere dai “ livelli di fame di crisi “, classificata come Ipc3, ai livelli di emergenza, classificati come Ipc4. La Direttrice Esecutiva del programma umanitario delle Nazioni Unite riferisce che “ il mondo sta affrontando una crescente ondata di fame acuta che minaccia milioni di persone tra le più vulnerabili, e i fondi necessari per aiutarci a rispondere si stanno esaurendo “, aggiungendo come “ ogni taglio alle razioni significa che un bambino va a letto affamato, una madre salta un pasto o una famiglia perde il sostegno di cui ha bisogno per sopravvivere. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Allarme dal World Food Programme 6 operazioni critiche rischiano interruzione flusso di assistenza alimentare