Allarme a New York | il super-grattacielo rischia il crollo Tra gli inquilini anche super Vip
A Manhattan scatta l’allarme per 432 Park Avenue, uno dei simboli del nuovo skyline di New York. Il super-grattacielo, completato nel 2016 e noto per la sua forma estrema, altissimo e sottilissimo, presenta gravi segnali di deterioramento strutturale, che secondo esperti e documenti giudiziari consultati dal New York Times, potrebbero compromettere la sua stabilità. Gli ingegneri indipendenti hanno rilevato centinaia di crepe e pezzi mancanti di calcestruzzo nella facciata portante dell’edificio. Si tratterebbe di un chiaro segnale di stress strutturale ben oltre le previsioni, in un grattacielo che conta 96 piani e raggiunge i 426 metri di altezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
