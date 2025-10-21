All' Antico Vinaio Tommaso Mazzanti | Vi svelo il fatturato del 2025 VIDEO

Con quasi 50 locali in tutto il mondo, la crescita vertiginosa di Tommaso Mazzanti e del suo brand All'Antico Vinaio continua senza sosta. In una recente intervista rilasciata a Radio Deejay, l'imprenditore fiorentino ha parlato di vari temi riguardante la propria attività, svelando anche i. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Tommaso Mazzanti, proprietario dell'Antico Vinaio, racconta l'ascesa del suo brand: "Per vent’anni sono stato dipendente dei miei genitori, a loro devo tutto" - facebook.com Vai su Facebook

Antico Vinaio con Glovo, Nidil Cgil a Mazzanti: "Dacci una mano a tutelare i rider" - X Vai su X

All'Antico Vinaio, Tommaso Mazzanti: "Vi svelo il fatturato del 2025" / VIDEO - Con quasi 50 locali in tutto il mondo, la crescita vertiginosa di Tommaso Mazzanti e del suo brand All'Antico Vinaio continua senza sosta. Si legge su firenzetoday.it

All’Antico Vinaio, 50 negozi e 90 milioni di fatturato. Tommaso Mazzanti: “Per vent’anni sono stato dipendente dei miei genitori, a loro devo tutto” - Tommaso Mazzanti racconta l'ascesa dell'Antico Vinaio: "Per vent’anni sono stato dipendente dei miei genitori, a loro devo tutto" ... Segnala deejay.it

"Bada come... li trattano", la Cgil a Tommaso Mazzanti: "Dacci una mano a tutelare i rider" - Lettera aperta del sindacato al titolare di All'Antico Vinaio dopo l'accordo con Glovo: "Anche tu vieni dalla strada, tuteliamo questi eroi" ... Lo riporta firenzetoday.it