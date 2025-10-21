Alla Serie A mancano gol | record negativo nell’ultima giornata
Alla Serie A mancano i gol. Per ora qualche decina, ma siamo solo a un quinto del cammino stagionale e si può osservare solo una tendenza che è preoccupante non tanto per i numeri ma perché conferma una discesa lenta in atto da qualche anno. La giornata numero 7 del campionato 20252026 ha fatto segnare il record storico negativo di marcature per un torneo a 20 squadre: 11. Che significa una media di 1,1 a partita, troppe sfide finite senza segnature (sono stati 4 gli 0-0), troppa noia e, in ultima istanza, un prodotto che rischia di diventare indigeribile per i tifosi da stadio e da divano. Il primato negativo è, però, solo la punta dell’iceberg. 🔗 Leggi su Panorama.it
