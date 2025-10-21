Alla scoperta dell’Orrido di Caino attraverso l' incredibile Sentiero delle Scale
Nel cuore della Brianza comasca, a pochi passi dalla vivace cittadina di Erba, si nasconde un gioiello naturalistico che merita di essere scoperto: l’Orrido di Caino, uno spettacolare canyon incastonato nella selvaggia valle del Bova. Un'escursione adatta agli escursionisti mediamente allenati. 🔗 Leggi su Quicomo.it
