Alla scoperta dell’Orrido di Caino attraverso l' incredibile Sentiero delle Scale

Quicomo.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore della Brianza comasca, a pochi passi dalla vivace cittadina di Erba, si nasconde un gioiello naturalistico che merita di essere scoperto: l’Orrido di Caino, uno spettacolare canyon incastonato nella selvaggia valle del Bova. Un'escursione adatta agli escursionisti mediamente allenati. 🔗 Leggi su Quicomo.it

