Alla scoperta degli scavi archeologici emersi durante i lavori del quarto stralcio del San Domenico

Forlitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre alle 11, all’ex chiesa di San Giacomo, si terrà una conferenza aperta al pubblico sui risultati degli scavi archeologici condotti durante i lavori di recupero e riqualificazione del San Domenico, dal loro avvio fino all’attuale quarto stralcio.L’iniziativa, promossa dal Comune. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

