Alla manifestazione per Sigfrido Ranucci anche FdI | Perché no? Politici e giornalisti | chi c’era sul palco del M5s – Il video
Tra il pubblico della manifestazione per la libertà di stampa a Roma voluta dal M5s c’era anche una delegazione di Fratelli d’Italia. L’appuntamento in piazza Santi Apostoli è stato messo in piedi dal movimento di Giuseppe Conte dopo l’attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. In rappresentanza del partito di Giorgia Meloni c’erano i capigruppo Lucio Malano e Galeazzo Bignami e Giovanni Donzelli. «Non c’era ragione perché non venissimo – ha commentato Malan a Repubblica – noi siamo sempre stati favorevoli in ogni modo a libertà di espressione la libertà di stampa, non troverete mai una nostra proposta per silenziare alcuno in Italia a differenza di quello che avviene in altri Paesi». 🔗 Leggi su Open.online
