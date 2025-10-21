alla manifestazione per ranucci a sorpresa arriva pure la delegazione fdi ma niente retromarcia su querele e riforma delle liti temerarie

Se il campo largo dei progressisti si è ritrovato in pazza Santi Apostoli a Roma a sostegno della libertà di stampa, dopo l’attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, a sorpresa si è presentata in piazza anche una delegazione di Fdi, con i capigruppo Lucio Malan e Galeazzo Bignami e col responsabile organizzazione Giovanni Donzelli. Tra qualche fischio e contestazione da chi, tra i manifestanti, aveva riconosciuto la delegazione, a rivendicare la posizione del partito è stato soprattutto Donzelli, che ha negato problemi legati alla libertà di informazione nel nostro Paese: “ Non c’è bisogno in Italia di difesa della stampa libera, questo governo è il miglior presidio della libertà”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

