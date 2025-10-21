Alla fine i frigoriferi hanno imparato a dirci quando scadono le verdure

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sensori, software e app. L'intelligenza artificiale sta entrando nei nostri elettrodomestici. Abbiamo parlato con Daniele Pugliese, Head of Cooling di Haier Europe, per capire cosa sta succedendo nel mondo dei frigoriferi. Qui gli algoritmi possono aiutare a gestire la spesa e conservare meglio il cibo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Fine Frigoriferi Hanno Imparato