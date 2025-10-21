Alla fine i frigoriferi hanno imparato a dirci quando scadono le verdure
Sensori, software e app. L'intelligenza artificiale sta entrando nei nostri elettrodomestici. Abbiamo parlato con Daniele Pugliese, Head of Cooling di Haier Europe, per capire cosa sta succedendo nel mondo dei frigoriferi. Qui gli algoritmi possono aiutare a gestire la spesa e conservare meglio il cibo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
“Km e km di camion bloccati al confine con Gaza. Generatori, frigoriferi per conservare i farmaci, incubatrici per neonati, filtri per l’acqua: tutto rifiutato. Israele vuole costringere a bere acqua contaminata. L’acqua contaminata igiene per provocare epidemie…”. - facebook.com Vai su Facebook