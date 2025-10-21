Bergamo. Il cantautore multiplatino Conan Gray ha annunciato l’attesissimo Wishbone World Tour 2026, con la partecipazione speciale della promettente Esha Tewari, a sostegno del suo acclamato 4° album in studio Wishbone (Republic Records). Il tour mondiale, che toccherà 42 città, prenderà il via il 19 febbraio al Target Center di Minneapolis, dando vita alla nuova era artistica di Conan attraverso Nord America, Europa, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. La tournée toccherà anche l’Italia, il 3 giugno 2026 alla ChorusLife Arena di Bergamo. L’annuncio arriva al termine di un anno straordinario per Conan, segnato dai risultati da record ottenuti con Wishbone, che ha debuttato al primo posto nella classifica Billboard Album Sales e si è posizionato nella Top 3 della Billboard 200 – conquistando così il miglior debutto in classifica e segnando la settimana di vendite più alta della sua carriera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Alla Choruslife Arena l’unica tappa italiana di Conan Gray