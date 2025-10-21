Alice Blasi | Ognuno per le sue e la delicatezza del lasciar andare

Con “Ognuno per le sue”, Alice Blasi firma una delle sue prove più intime e mature, un brano che affronta il tema del distacco non con rabbia o rimpianto, ma con consapevolezza e delicatezza. La cantautrice trasforma la fine di un amore in un atto di rispetto, raccontando il momento in cui due persone si scoprono troppo distanti nei loro mondi interiori per potersi ancora incontrare davvero. È una canzone sospesa tra malinconia e luce, dove la solitudine diventa occasione di rinascita e la libertà si tinge di dolce nostalgia. Attraverso immagini poetiche come “stelle che non brillano mai in due”, Alice restituisce l’essenza di un legame che, pur terminando, lascia spazio alla crescita personale e alla possibilità di ritrovare se stessi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

