Alfio Torrisi è il nuovo allenatore della Reggina
. Nato il 26 gennaio 1982, il tecnico siciliano si è distinto negli ultimi anni per un percorso di crescita costante e di assoluto rilievo. Dopo le prime esperienze sulle panchine di Nicolosi, Massiminia, Trecastagni e Sant’Antonio, dove ha. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Reggina, é fatta per Alfio Torrisi: in arrivo le firme seried24.com/news/reggina-a… - X Vai su X
Le nuove sfide della professione sono legate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, argomento dalle molteplici sfaccettature e di cui si occuperà l'apposito tavolo tematico del nostro Ordine, curato dal segretario Alfio Torrisi e della coordinatrice Cristina Monso - facebook.com Vai su Facebook
Reggina, il nuovo allenatore Torrisi sa già che sarà una sfida ardua: il suo post sui social parla chiaro - Manca praticamente solo l’ufficialità del club anche se a ufficializzarlo – difatti – ci ha già pensato lo stesso ... Scrive strettoweb.com
Reggina, Alfio Torrisi è il nuovo allenatore: stasera la presentazione - Ballarino ha scelto il suo concittadino per sostituire Bruno Trocini, esonerato ieri dopo la sconfitta di domenica con la Vigor L ... Secondo strettoweb.com
Ufficiale, Alfio Torrisi è il nuovo allenatore della Reggina - La Reggina ha ufficializzato il nuovo allenatore: il post Trocini si chiama Alfio Torrisi. msn.com scrive