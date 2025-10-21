Alfio Torrisi è il nuovo allenatore della Reggina

Reggiotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Nato il 26 gennaio 1982, il tecnico siciliano si è distinto negli ultimi anni per un percorso di crescita costante e di assoluto rilievo. Dopo le prime esperienze sulle panchine di Nicolosi, Massiminia, Trecastagni e Sant’Antonio, dove ha. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

alfio torrisi 232 nuovoReggina, il nuovo allenatore Torrisi sa già che sarà una sfida ardua: il suo post sui social parla chiaro - Manca praticamente solo l’ufficialità del club anche se a ufficializzarlo – difatti – ci ha già pensato lo stesso ... Scrive strettoweb.com

alfio torrisi 232 nuovoReggina, Alfio Torrisi &#232; il nuovo allenatore: stasera la presentazione - Ballarino ha scelto il suo concittadino per sostituire Bruno Trocini, esonerato ieri dopo la sconfitta di domenica con la Vigor L ... Secondo strettoweb.com

alfio torrisi 232 nuovoUfficiale, Alfio Torrisi &#232; il nuovo allenatore della Reggina - La Reggina ha ufficializzato il nuovo allenatore: il post Trocini si chiama Alfio Torrisi. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Alfio Torrisi 232 Nuovo