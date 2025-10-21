Alex Cortez torna con Morningstar | il nuovo album fuori oggi

Dopo oltre dieci anni di silenzio discografico, Alex Cortez torna con un nuovo progetto intitolato Morningstar, un disco che segna la sua rinascita artistica e personale. Fuori oggi su tutte le piattaforme digitali, il lavoro mette in primo piano la voce di un artista che ha scelto di non nascondersi più dietro maschere o stereotipi, ma di raccontarsi nella sua interezza: fragile, ambizioso, contraddittorio, capace di alternare rabbia e poesia. Il titolo richiama la figura di Lucifero non come simbolo di malvagità, ma come metafora provocatoria di ambizione, ribellione e desiderio di luce. Con questo spirito Alex Cortez mette al centro l’uomo, prima ancora dell’artista, affrontando temi di perdita, accettazione, resilienza e speranza. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

