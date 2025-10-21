Alex Carera | Dietro ai successi di Pogacar non si nasconde nessun miracolo Fondamentale Urska

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo storico agente di Tadej Pogacar, Alex Carera racconta l''uomo dietro al fenomenale campione che sta riscrivendo la storia del ciclismo: "Con lui tutto è possibile perché è rimasto un ragazzo eccezione. E Urska lo protegge, lo equilibra e lo rende felice. E quando un campione è felice.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

alex carera dietro successiAlex Carera: “Dietro ai successi di Pogacar non si nasconde nessun miracolo. Fondamentale Urska” - Lo storico agente di Tadej Pogacar, Alex Carera racconta l''uomo dietro al fenomenale campione che sta riscrivendo la storia del ciclismo: "Con lui ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Alex Carera Dietro Successi