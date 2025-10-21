Alex Carera | Dietro ai successi di Pogacar non si nasconde nessun miracolo Fondamentale Urska
Lo storico agente di Tadej Pogacar, Alex Carera racconta l''uomo dietro al fenomenale campione che sta riscrivendo la storia del ciclismo: "Con lui tutto è possibile perché è rimasto un ragazzo eccezione. E Urska lo protegge, lo equilibra e lo rende felice. E quando un campione è felice.". 🔗 Leggi su Fanpage.it
