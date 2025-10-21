Alex Belli e Delia Duran il sogno si avvera | Diventeranno genitori

Delia Duran e Alex Belli presto genitori, lei è in dolce attesa. Alex Belli e Delia Duran stanno per allargare la famiglia, una splendida novità che ha portato una gioia immensa nel loro rapporto, la meravigliosa modella è incinta. Alex Belli e Delia Duran (Foto Ig @deliaduranofficial) A lasciarsi sfuggire l’indiscrezione nelle scorse ore è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, questo è ciò che ha rivelato: “Dopo una lunga relazione e dopo una ricerca d’amore desiderata, Alex Belli e Delia Duran diventeranno genitori!” Il noto giornalista ha poi aggiunto: “Due settimane fa avevano mostrato Delia con la collana degli angeli, tipicamente usata dalle neo-mamme. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

