Alex Belli e Delia Duran diventeranno genitori
Alex Belli e Delia Duran in passato hanno più volte provato ad avere un figlio, ma non ci sono mai riusciti. Questa volta, invece, è successo davvero anche se al momento i due non hanato la notizia. Lo racconta Gabriele Parpiglia nella sua ultima newsletter dedicata al gossip dove riporta la novità tanto desiderata dalla coppia che in passato aveva confidato il sogno di allargare la famiglia. “Dopo una lunga relazione e dopo una ricerca piena d’amore e desiderata, Alex Belli e Delia Duran diventeranno genitori”, si legge nel testo insieme al particolare sull’oggetto indossato da Delia che avrebbe confermato la dolce attesa: “Due settimane fa avevamo mostrato Delia con la collana degli angeli, tipicamente usata dalle neo mamme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
