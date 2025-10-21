Alex Belli e Delia Duran aspettano un figlio | lo rivelano con un oggetto sui social

Alex Belli e Delia Duran aspettano un figlio. Lo racconta Gabriele Parpiglia nella sua ultima newsletter dedicata al gossip dove riporta la novità tanto desiderata dalla coppia che in passato aveva confidato il sogno di allargare la famiglia. "Dopo una lunga relazione e dopo una ricerca piena. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Solo una collega, con Delia momento meraviglioso” Alex Belli fa chiarezza a proposito delle foto circolare in rete in cui compare in compagnia di una donna che non è la moglie Vai su Facebook

Alex Belli a Sharm con una donna che non è Delia Duran, l’attore: “Una collega, io sono con mia madre” - Alex Belli fa chiarezza a proposito delle foto circolare in rete in cui compare in compagnia di una donna che non è la moglie Delia Duran durante una ... Scrive fanpage.it

Alex Belli avvistato con una donna misteriosa - Nelle ultime ore Alex Belli è stato avvistato in compagnia di una misteriosa donna, che non è sua moglie Delia Duran. Lo riporta novella2000.it

Gioia Tauro: Expo Calabria 2025 promuove il territorio e celebra bellezza, cultura e tradizione - Emozioni, eleganza e valorizzazione del territorio si intrecciano per dar vita alla 15esima edizione di “Expo Calabria” 2025, che quest’anno segna un ritorno atteso e significativo: la kermesse torna ... Si legge su strettoweb.com