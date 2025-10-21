Alessandro Onorato lancia la corsa al centro

AGI - Il parterre è di quelli politicamente 'pesanti', con i sindaci delle tre grandi città amministrate dal centrosinistra, Roberto Gualtieri, Gaetano Manfredi e Silvia Salis. A riunirli all'Hotel Parco dei Principi di Roma è Alessandro Onorato, assessore al Turismo capitolino che ha avviato da mesi il lavoro per costruire la "gamba centrista" o "riformista" o "moderata", a seconda delle declinazioni, del centrosinistra. Compito tutt'altro che semplice, visti i competitor sul campo. C'è Matteo Renzi, ad esempio, che si è intestato la titolarità di questo impegno, prima con Carlo Calenda, poi da solo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Alessandro Onorato lancia la corsa al centro

Leggi anche questi approfondimenti

Arriva come la star più attesa, Giuseppe Conte, mentre parla l’organizzatore, Alessandro Onorato all’Hotel Parco dei Principi, a Roma. L’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del comune di Roma, molto vicino a Goffredo Bettini, seduto in prima fil - facebook.com Vai su Facebook

Il Progetto Civico Italia di Alessandro Onorato oggi a Roma: attesi 200 amminstratori e sindaci da tutta Italia Di Ettore Bellavia #20ottobre - X Vai su X

Onorato lancia ‘Progetto civico’, Salis: basta corsa a chi è più sinistra - (askanews) – Si chiama ‘Progetto civico’ ma ci sono anche tanti politici doc, a cominciare dal ‘supervisore’ Goffredo Bettini, al lancio dell’iniziativa di Alessandro Onorato, assessore ... Come scrive msn.com

Parte dai Parioli il viaggio di Onorato verso il Parlamento. Con la "benedizione" di Bonaccini, Renzi e Conte - In prima fila anche il presidente del M5S, quello del Pd e il "guru" Bettini ... romatoday.it scrive

La rete civica di Onorato: «Possiamo essere decisivi». Conte e Bonaccini in platea - E pazienza se per ora non è chiaro chi sarà il (o la) leader, perché «il totonomi in questa fase ... Scrive ilmessaggero.it