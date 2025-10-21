Alessandro Lucarelli | Sono arrivato alle mani con Cassano e ci hanno divisi Ha infranto il patto

Alessandro Lucarelli ha rivissuto gli anni più bui della sua carriera a Parma, col club che fallì sotto la gestione Ghirardi, fino al fallimento. "Erano tempi di altissimo stress e tensioni. e con Cassano non arrivai alle mani solo perché mi fermarono. Tradì il patto dello spogliatoio, gli partì il classico embolo decidendo tutto da solo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

ORIENTEERING: GRANDE SUCCESSO PER IL MEMORIAL ALESSANDRO LUCARELLI - Grande successo per la prima edizione del Memorial Alessandro Lucarelli, una due giorni di orienteering e ricordo dedicata all'orientista settempedano scomparso lo s - facebook.com Vai su Facebook

L'intervista ad Alessandro Lucarelli: “A Parma un legame oltre lo sport. Futuro a Livorno? Mai dire mai” - X Vai su X

Parma, quella volta che Alessandro Lucarelli si lanciò contro Cassano: "Fu Bucci a fermarmi..." - Nel libro autobiografico "L'ultima bandiera" che racconta la sua intera carriera, Alessandro Lucarelli ha raccontato un episodio inedito su Cassano. Secondo goal.com

Memorial Alessandro Lucarelli tra sport e natura - Due giorni di competizioni e condivisione sulle colline settempedane La passione per lo sport e l’amore per il territorio delle colline settempedane saranno al centro del "Memorial Alessandro Lucarell ... Riporta youtvrs.it

Lucarelli: “A Parma un legame oltre lo sport. Futuro a Livorno? Mai dire mai” - Dal fallimento al ritorno in Serie A, passando per le nuove sfide del futuro: la nostra intervista ad Alessandro Lucarelli, storico capitano ed ex dirigente del Parma Come si racconta una storia che ... Si legge su gianlucadimarzio.com