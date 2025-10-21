Albiol è già la ‘torre di Pisa’ | ‘MVP’… con 16 rimbalzi!!!
2025-10-21 16:09:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: R aúl Albiol (Villamarchante, 1985) ha lasciato libero Villarreal -il suo contratto era in scadenza- e ha firmato per il Pisa nell’ultimo giorno di mercato. “Quest’ultimo ballo nella Pisa, che è appena salito in Serie A, “È una sfida molto bella” riconosciuto su Radio MARCA in occasione del suo 40esimo compleanno. “Dopo le vacanze è tempo di rimettersi in forma. Alla fine, quello che mi piace di più è giocare a calcio e continuo a divertirmi come un bambino”, hanno insistito internazionale spagnolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Argomenti simili trattati di recente
IMMAGINA 2025 Inaugura in Torre Avogadro venerdì 3 ottobre la tradizionale collettiva del Photoclub Lumezzane! - facebook.com Vai su Facebook
Albiol, l'intenzione è restare al Napoli - Questa dunque sarebbe la volontà del giocatore e, se dovesse davvero restare in azzurro, per lui ... Secondo gianlucadimarzio.com
Albiol torna in Serie A: c’è l’accordo con il Pisa, atteso in Italia per le visite mediche - A sei anni di distanza dal suo addio al Napoli, per Raul Albiol sono vicine ad aprirsi di nuovo le porte della Serie A. Lo riporta msn.com
Albiol: "Italia spettacolare, a Napoli sono stato benissimo. Vi svelo per chi tifavo da bambino" - Raul Albiol, difensore del Pisa, ha rilasciato un'intervista a DAZN, in vista del match contro il Napoli. Scrive areanapoli.it