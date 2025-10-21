Alberto Costa il retroscena | Tudor lo preferiva a Joao Mario! Perché il tecnico alla fine ha dovuto accettare lo scambio

Juventusnews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

voluto dalla società. Le divergenze tra Igor Tudor e la dirigenza juventina sul mercato estivo sono profonde e numerose. Sebbene  Damien Comolli abbia investito più di 100 milioni  di euro per portare alla Continassa cinque nuovi giocatori (Conceiçao, Zhegrova, David, Openda e Joao Mario), la strategia non ha affatto rispecchiato le volontà del tecnico. Ad eccezione del riscatto di Conceiçao, infatti,  nessuno degli altri acquisti aveva il suo pieno gradimento. Il caso più emblematico, che evidenzia la distanza tra la visione tecnica e quella della società bianconera, riguarda  Alberto Costa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

alberto costa il retroscena tudor lo preferiva a joao mario perch233 il tecnico alla fine ha dovuto accettare lo scambio

© Juventusnews24.com - Alberto Costa, il retroscena: Tudor lo preferiva a Joao Mario! Perché il tecnico alla fine ha dovuto accettare lo scambio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

alberto costa retroscena tudorCalciomercato Juve ad alta tensione (Gazzetta): Tudor non ascoltato da Comolli in estate. Lui voleva Kolo Muani e… Retroscena - Calciomercato Juve ad alta tensione (Gazzetta): Tudor non ascoltato da Comolli in estate. Si legge su juventusnews24.com

Gazzetta - Juventus, Tudor ha pensato alle dimissioni: i dubbi sul mercato e il retroscena su Kolo Muani - I rapporti tra Damien Comolli e Igor Tudor sono sempre più complicati: i retroscena sul mercato estivo, in cui il tecnico avrebbe voluto Kolo Muani. Secondo msn.com

Juve, no di Tudor alla cessione di Alberto Costa: si blocca la trattativa con lo Sporting - Arrivato in sordina durante il mercato invernale, il numero 2 bianconero ha saputo ritagliarsi rapidamente un ruolo da titolare, mostrando solidità difensiva, corsa e un’ottima intesa con i compagni ... Lo riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Alberto Costa Retroscena Tudor