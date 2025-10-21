Alberto Costa il retroscena | Tudor lo preferiva a Joao Mario! Perché il tecnico alla fine ha dovuto accettare lo scambio

voluto dalla società. Le divergenze tra Igor Tudor e la dirigenza juventina sul mercato estivo sono profonde e numerose. Sebbene Damien Comolli abbia investito più di 100 milioni di euro per portare alla Continassa cinque nuovi giocatori (Conceiçao, Zhegrova, David, Openda e Joao Mario), la strategia non ha affatto rispecchiato le volontà del tecnico. Ad eccezione del riscatto di Conceiçao, infatti, nessuno degli altri acquisti aveva il suo pieno gradimento. Il caso più emblematico, che evidenzia la distanza tra la visione tecnica e quella della società bianconera, riguarda Alberto Costa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alberto Costa, il retroscena: Tudor lo preferiva a Joao Mario! Perché il tecnico alla fine ha dovuto accettare lo scambio

