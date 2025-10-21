Grazie alla collaborazione con Anas, a Melegnano sono in arrivo 76 nuovi alberi. Le piante verranno messe a dimora entro la fine di quest’anno, in svariati punti della città tra vie e parchi pubblici, a compensazione di un intervento stradale che è stato eseguito da Anas lungo la via Emilia, fra Melegnano e San Giuliano. Si sceglieranno specie autoctone, stando anche alle indicazioni del Parco agricolo Sud Milano. "È un progetto molto importante - commenta il sindaco Vito Bellomo -, che ci consente di rinnovare gran parte del nostro patrimonio arboreo". Intanto a Melegnano prosegue anche il progetto "Scuole verdi", con interventi di piantumazione e sistemazione dei cortili delle scuole cittadine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alberi in arrivo sul territorio. Via al progetto