Alassio le cade addosso una finestra a scuola Bidella muore dopo tre giorni
Dopo l’incidente accaduto venerdì, Maria Boschetto non sembrava grave: è stata visitata in ospedale e dimessa. Poi il decesso. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Scopri altri approfondimenti
? – Cuneo passa al Pala Langhe L’Olimpo Alba Mercatò cade tra le mura amiche dopo una gara sempre all’inseguimento degli ospiti di Cuneo. I viaggianti dilatano il gap fino a 14 punti nel terzo periodo, poi inizia una rimonta che però non si - facebook.com Vai su Facebook
Alassio, le cade addosso una finestra a scuola. Bidella muore dopo tre giorni - Dopo l’incidente accaduto venerdì, Maria Boschetto non sembrava grave: è stata visitata in ospedale e dimessa. ilsecoloxix.it scrive