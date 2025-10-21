Alassio le cade addosso una finestra a scuola Bidella muore dopo tre giorni

Ilsecoloxix.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’incidente accaduto venerdì, Maria Boschetto non sembrava grave: è stata visitata in ospedale e dimessa. Poi il decesso. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

