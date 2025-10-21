Alassio bidella colpita da una finestra a scuola muore tre giorni dopo | aperto fascicolo per omicidio colposo

È morta improvvisamente la collaboratrice scolastica Maria Boschetto. Venerdì 17 ottobre era rimasta coinvolta in un incidente sul lavoro, nella scuola media Ollandini di via Gastaldi di Alassio – provincia di Savona. Secondo le ricostruzioni la donna stava pulendo una finestra a vasistas quando, a causa del cedimento delle cerniere di sicurezza, è stata travolta dalla finestra ed è caduta in avanti sbattendo testo e petto sul marciapiede esterno all”istituto. La bidella era stata soccorsa e trasportata all’ ospedale di Pietra Ligure dov’è stata visitata e dimessa con una prognosi di 20 giorni per un trauma alle costole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

