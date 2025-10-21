Alaska tifone Halong sradica abitazione dalle fondamenta

Tgcom24.mediaset.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tifone Halong si è abbattuto sull'Alaska occidentale con tale ferocia da strappare la casa di Steven Anaver, nella città di Kwigllinguk. L'abitazione è stata sradicata dalle fondamenta finendo sulle acque agitate. I venti violenti delle tempeste e i livelli dell'acqua record hanno devastato diverse piccole comunità costiere, portando allo sfollamento più di duemila persone e richiedendo uno dei trasporti aerei più significativi nella storia dell'Alaska. Almeno una persona è morta e altre due risultano disperse. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

alaska tifone halong sradica abitazione dalle fondamenta

© Tgcom24.mediaset.it - Alaska, tifone Halong sradica abitazione dalle fondamenta

Approfondisci con queste news

alaska tifone halong sradicaAlaska, tifone Halong sradica abitazione dalle fondamenta a Kwigllinguk: le immagini - (LaPresse) Il tifone Halong si è abbattuto sull'Alaska occidentale con tale ferocia da strappare la casa di Steven Anaver, nella città ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

alaska tifone halong sradicaDramma in Alaska, il tifone Halong distrugge tutto: “Situazione devastante” - Nei giorni scorsi, il tifone Halong aveva già colpito duramente il Giappone, provocando danni, interruzioni di corrente e disagi in diverse zone della nazione. Si legge su alphabetcity.it

alaska tifone halong sradicaAlaska, migliaia di sfollati per le mareggiate del tifone Halong: le immagini dei soccorsi - (LaPresse) Gli abitanti dei villaggi indigeni dell'Alaska sono stati evacuati per via aerea, a causa degli allagamenti provocati dal tifone ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Alaska Tifone Halong Sradica