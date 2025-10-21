Al via Missione Eco-Green Scopri Gioca Cambia! il nuovo progetto educativo di Estra

Lanazione.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 21 ottobre 2025 – dedicato alla sostenibilità ambientale e cittadinanza attiva, rivolto alle scuole di tutta Italia Si chiama Missione Eco-Green Scopri. Gioca. Cambia!" il nuovo progetto educativo promosso da Estra in collaborazione con Straligut Teatro, che porta la sostenibilità nelle scuole di tutta Italia. Un progetto innovativo che 'allena' lo sguardo dei bambini fin dalla scuola d'infanzia e li aiuta a capire cosa può fare ognuno di noi, a casa, a scuola, nella propria città per un mondo più vivibile ed equo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

al via missione eco green scopri gioca cambia il nuovo progetto educativo di estra

© Lanazione.it - Al via Missione Eco-Green Scopri. Gioca. Cambia!, il nuovo progetto educativo di Estra

Leggi anche questi approfondimenti

via missione eco greenAl via Missione Eco-Green Scopri. Gioca. Cambia!, il nuovo progetto educativo di Estra - , il nuovo progetto educativo di Estra dedicato alla sostenibilità ambientale e cittadinanza attiva, rivolto alle scuole di ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Via Missione Eco Green