Al via Missione Eco-Green Scopri Gioca Cambia! il nuovo progetto educativo di Estra
Arezzo, 21 ottobre 2025 – dedicato alla sostenibilità ambientale e cittadinanza attiva, rivolto alle scuole di tutta Italia Si chiama Missione Eco-Green Scopri. Gioca. Cambia!" il nuovo progetto educativo promosso da Estra in collaborazione con Straligut Teatro, che porta la sostenibilità nelle scuole di tutta Italia. Un progetto innovativo che 'allena' lo sguardo dei bambini fin dalla scuola d'infanzia e li aiuta a capire cosa può fare ognuno di noi, a casa, a scuola, nella propria città per un mondo più vivibile ed equo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
