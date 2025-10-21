Al via la stagione 2025 2026 del Pozzo e il Pendolo Teatro Napoli

Ogni addio è un respiro sospeso, un passo che trema, un silenzio che resta nell’aria, il segno di una fine, ma anche l’inizio di un nuovo percorso. Da questa riflessione nasce la ventiseiesima stagione del Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli, che prenderà il via domenica 26 ottobre 2025 alle ore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

