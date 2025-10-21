Al via la nuova stagione teatrale di Spazio Bac | in scena grandi temi sociali e spettacoli per famiglie
Spazio BAC - TORINO Spazio BAC presenta la stagione teatrale 2025: in scena grandi temi sociali, spettacoli per le famiglie e un modello di partecipazione accessibile.Una stagione che intreccia innovazione artistica, inclusione sociale e partecipazione responsabile.Anche per questa stagione 2025. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
È di nuovo tempo di #GialappaShow. Il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, torna con la nuova stagione da stasera 20 ottobre, ogni lunedì, alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8, anche - facebook.com Vai su Facebook
Al via la nuova stagione teatrale del Quaranthana - 26, Teatro Comunale di San Miniato con appuntamenti da non perdere. Lo riporta gonews.it
Tarquinia: al via la stagione teatrale 2025-2026 del teatro “Rossella Falk” - Sul palcoscenico grandi interpreti, testi di forte attualità, riletture dei classici e spettacoli pensati per i bambini e le fami ... Segnala newtuscia.it
A Laurino prende il via la nuova stagione teatrale - La Stagione Teatrale si concluderà nel nuovo anno, il 7 febbraio 2026, con l’arrivo della compagnia 100 Crammatini Russi che presenterà al pubblico la loro opera Il Portiere Pelletrone, promettendo ... Scrive infocilento.it