Al via la maratona della pace della Cisl | incontri informativi davanti alle prefetture il calendario delle iniziative

È partita oggi la maratona della pace della Cisl in Sicilia. Ampia la partecipazione all’iniziativa promossa dal sindacato confederale. Davanti a tutte le prefetture dell’isola delegati sindacali e lavoratori hanno incontrato la cittadinanza per presentare il manifesto della Cisl. I dirigenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it