Al via il recupero degli Ipogei della Città Vecchia
Tarantini Time Quotidiano Entro la fine del 2025 prenderanno il via i lavori di risanamento, restauro conservativo e rinnovamento funzionale di nove ipogei della Città Vecchia di Taranto, finanziati dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) – Delibera CIPE 102018. L’intervento, della durata di circa un anno, riguarderà alcuni tra i più significativi ambienti sotterranei del centro storico: Palazzo Delli Ponti, Vicoletto Galeone, Vico Ospizio, Funerario, Fornace, Frantoio, Passo di Ronda, Ciura e Palazzo Amati. Cinque di essi, concentrati nell’area di Via Cava, daranno vita a un distretto culturale sotterraneo, nucleo di una rete dedicata alla valorizzazione del patrimonio ipogeo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nota Ass. Comunale LL PP, Gerlando Principato : “Work in progress” TERRAVECCHIA: “AL VIA LA POSA DELLE FONDAZIONI DELL’EX ISTITUTO SCHIFANI. VALORIZZATI ANCHE ANTICHI IPOGEI” «Proseguono con determinazione i lavori nell’area di Terr - facebook.com Vai su Facebook