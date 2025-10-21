AL VIA IL GIUBILEO DEL SOSTEGNO A DISTANZA
Si è tenuto al Nuovo Teatro San Paolo l’evento di apertura promosso da ForumSaD, che ha preceduto il passaggio alla Porta Santa della Basilica di San Paolo. Previste iniziative locali fino al 6 gennaio 2026 Con l’attraversamento della Porta Santa della Basilica di San Paolo, lunedì 20 ottobre ha preso ufficialmente il via il Giubileo del Sostegno a Distanza. A precedere il momento solenne, il Nuovo Teatro San Paolo ha ospitato l’evento organizzato da ForumSaD (Forum Permanente per il Sostegno a Distanza) con l’obiettivo di illustrare, anche attraverso racconti e testimonianze, buone pratiche di sostegno a distanza dall’Italia e dal mondo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
