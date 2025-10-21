Al via i lavori per la sala da ricevimenti voluta da Trump | demolita un’ala della Casa Bianca

Sono iniziati i lavori di demolizione della facciata dell’ala Est della Casa Bianca, sede della presidenza degli Stati Uniti, per far spazio alla grande sala da ricevimenti voluta da Donald Trump. Un bulldozer sta distruggendo una parte dell’edificio. Si tratta del maggior rinnovamento del palazzo da quando, nel 1951, Harry Truman apportò delle modifiche all’ala Ovest, dedicata agli uffici dei collaboratori di governo. Quella interessata dal nuovo cantiere, invece, è di norma occupata dalla First Lady e dal suo entourage. Secondo il New York Times, infatti Melania Trump e il suo staff avrebbero svuotato diverse stanze, per poi trasferirsi in un’altra area della struttura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

