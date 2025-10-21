Al via a Stromboli la nuova rete radio della Protezione Civile comunicazioni più sicure e allerta immediata in caso di eruzione
Sono partiti ieri, 20 ottobre 2025, i lavori per la Rete Radio Stromboli, un’infrastruttura strategica voluta dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Sicilia (DRPC) per potenziare la trasmissione dei dati di monitoraggio vulcanico e garantire la piena copertura radio e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nuova sfida: Creiamo 4 look con le frange! Gonna pantaloncino RODEO con frange, camicia STROMBOLI con dettagli gioiello, gilet in maglia TUCANO e biker in super tendenza! Maglia morbida VALLE con dettaglio di frange sul fondo, gonna in tartan - facebook.com Vai su Facebook
Stromboli, al via i lavori per la nuova rete radio di Protezione Civile - Iniziati i lavori per la Rete Radio Stromboli: copertura totale, ridondanza satellitare e allertamento rapido della popolazione ... Si legge su ragusah24.it