Al trentennale del Premio Lunezia un po' di Pisa | trionfano Kashmere e Gianluca Lucchese

Lanazione.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 21 ottobre 2025 - Al Teatro Civico di La Spezia, domenica 19 ottobre, si è celebrato il trentennale del Premio Lunezia, l’evento dedicato alla valorizzazione della musicalità e del contenuto letterario delle canzoni. La serata, condotta da Savino Zaba e arricchita dalla partecipazione di Claudio Baglioni, ha messo in luce le nuove voci del panorama musicale italiano. L’edizione 2025 ha visto tre artisti conquistare il podio ex aequo. Mommo si è aggiudicato una sessione creativa presso la BMG per la realizzazione di un brano inedito. Skeyes parteciperà a tutte le tappe della prossima edizione del Premio Lunezia 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

al trentennale del premio lunezia un po di pisa trionfano kashmere e gianluca lucchese

© Lanazione.it - Al trentennale del Premio Lunezia un po' di Pisa: trionfano Kashmere e Gianluca Lucchese

Contenuti che potrebbero interessarti

trentennale premio lunezia poAl trentennale del Premio Lunezia un po' di Pisa: trionfano Kashmere e Gianluca Lucchese - Il pontederese Luigi Maglione (in arte Kashmere) avrà una produzione radiofonica curata da Radio Bruno. Secondo lanazione.it

trentennale premio lunezia poTrent’anni di Premio Lunezia, De Martino: “Devo tutto a Fabrizio De Andrè. I testi della trap? Non si ottiene il successo con i toni violenti” - Continua a leggere Trent’anni di Premio Lunezia, De Martino: “Devo tutto a Fabrizio De Andrè. Si legge su msn.com

trentennale premio lunezia poSerata Baglioni al Premio Lunezia. Sul palco un’Antologia di successi - È lui l’ospite speciale della serata finale del Premio Lunezia, kermesse ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trentennale Premio Lunezia Po