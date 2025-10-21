Al trentennale del Premio Lunezia un po' di Pisa | trionfano Kashmere e Gianluca Lucchese

Pisa, 21 ottobre 2025 - Al Teatro Civico di La Spezia, domenica 19 ottobre, si è celebrato il trentennale del Premio Lunezia, l’evento dedicato alla valorizzazione della musicalità e del contenuto letterario delle canzoni. La serata, condotta da Savino Zaba e arricchita dalla partecipazione di Claudio Baglioni, ha messo in luce le nuove voci del panorama musicale italiano. L’edizione 2025 ha visto tre artisti conquistare il podio ex aequo. Mommo si è aggiudicato una sessione creativa presso la BMG per la realizzazione di un brano inedito. Skeyes parteciperà a tutte le tappe della prossima edizione del Premio Lunezia 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

