Al teatro sant' Eugenio si rinnova la tradizione della festa dei morti con ' ' Nina e la pupa di zucchero' '

Palermotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 1° novembre, alle ore 16, al teatro SantEugenio di piazza Europa 3941 a Palermo, torna, come di consueto in questo periodo dell'anno, lo spettacolo per famiglie “Nina e la pupa di zucchero” scritto e diretto da Lavinia Pupella che sarà in scena con Daniela Pupella, Leonardo Campanella. 🔗 Leggi su Palermotoday.it



