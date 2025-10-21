Al Rasi il doc su Pupi Avati

Dopo l’opening night al teatro Alighieri con la proiezione del film ‘Il Fantasma dell’Opera’, entra nel vivo la programmazione della XXIII edizione del Ravenna Nightmare Film Festival, spostandosi al Teatro Rasi di via di Roma, che ospiterà tutti gli eventi della manifestazione. Oggi è in programma la proiezione dei primi due film. Alle 18 si apre una nuova sezione del Festival, introdotta quest’anno: il concorso nazionale lungometraggi, con l’istituzione del Premio Metalupo al miglior lungometraggio. Una scelta che nasce dal desiderio di sostenere e valorizzare il cinema italiano di genere, un settore che negli ultimi anni sta crescendo e conquistando sempre più spazio e riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al Rasi il doc su Pupi Avati

